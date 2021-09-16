На Ямале открыли завод для подращивания рыбной молоди

В Ямало-Ненецком автономном округе начал работу новый рыбоводный завод. Предприятие будет подращивать и выпускать молодь муксуна и чира, произведенную на Собском заводе.

Новый завод расположен в поселке Тазовский в устье реки Таз, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Предприятие построили в рамках государственно-частного партнерства совместно с компанией «Транснефть».

Планируемая мощность Тазовского завода — 1,8 млн мальков в год. В составе производственного комплекса линия из 24 садков, цех, административно-жилой блок и крематор для уничтожения биологических отходов.

Пока велось строительство, рыбоводы отрабатывали технологию подращивания молоди в садках до более крупной навески. По результатам специалисты научных организаций отметили высокую выживаемость молоди муксуна и чира, а также их высокую приспосабливаемость к естественным условиям после выпуска.

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