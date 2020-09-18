18 сентября 2020 года

Зарыблять реку Таз крепкой молодью помогают садки

В Ямало-Ненецком автономном округе Собский рыбоводный завод выпустил около 250 тыс. экземпляров молоди чира в реку Таз. Специалисты отметили, что технология подращивания мальков в садковой линии зарекомендовала себя хорошо.

Зарыбление провели на плавучей садковой линии в устье реки, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Тазовского района. Несколько месяцев мальков подращивали в естественных условиях в садках размером 5 на 5 м. Перед выпуском специалисты определили навесок, численность и чистый вес молоди.

«Средняя навеска одного экземпляра составляет 15 г. Но в разных садках она может составлять от 11 до 20 г. Для точного учета количества рыбы перед выпуском проводится контрольный просчет – взвешивание и подсчет количества в каждом десятом ведре» - рассказал руководитель Тазовского участка Собского рыбоводного завода Александр Киреев.

Специалисты завода отмечают, что технология подращивания мальков в садковой линии зарекомендовала себя довольно хорошо. Выпущенная рыба максимально адаптирована к жизни в природных условиях и прекрасно чувствует себя в водоеме. Крепкая и жизнеспособная, она легко найдет место нагула, чтобы перезимовать и развиваться дальше.

«Это наш первый опыт выращивания молоди сиговых в садках. Его эффективность была доказана еще в прошлом году. Мы готовы и дальше воспроизводить и выращивать молодь сиговых и выпускать ее в водоемы» - отметил заместитель директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов.

Возможности плавучей садковой линии рассчитаны почти на 2 млн молоди. Сейчас используется только часть садков, в 2021 г. планируется задействовать все 24. Как и прежде, инкубация пройдет в цехах завода в поселке Харп, на садковую линию молодь доставят по достижении навеса в 0,4-0,5 г.

Напомним, первое зарыбление в Тазовском районе состоялось в 2019 г. Тогда в экспериментальной садковой линии были подрощены и выпущены в реку 75 тыс. мальков чира.

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