Итуруп сможет ловить горбушу до конца сентября

В Южно-Курильской зоне на острове Итуруп срок промысла горбуши продлен до 24:00 30 сентября. Такое решение приняла комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб Сахалинской области.

В протоколе заседания отмечено, что при продлении срока горбушовой путины к сведению приняли мнение Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, регионального филиала Главрыбвода, Сахалинского филиала ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее планировалось, что коммерческая добыча горбуши на Итурупе будет вестись до 20 сентября.

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