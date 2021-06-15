Комиссия на Сахалине определила график путины

Областная комиссия по анадромным установила сроки вылова горбуши на Южных Курилах, а также на локальном участке Восточно-Сахалинской подзоны. Решение принято по промышленному рыболовству.

Промысел горбуши на участке от реки Сима до реки Долинка будет разрешен с 1 июля по 31 августа, сообщает корреспондент Fishnews. Здесь традиционно наблюдаются хорошие подходы рыбы, поэтому открытие добычи можно не привязывать к заполнению нерестилищ, отметили ранее специалисты. Согласно протоколу заседания комиссии, лов будет разрешен до 31 августа.

На острове Итуруп ловить горбушу можно будет с 11 июля до 20 сентября, в эти же сроки разрешена добыча кеты и нерки. На Кунашире - с 1 августа до 10 сентября, в это же время рыбаки смогут добывать кету.

Даты завершения лова традиционно могут измениться - в зависимости от фактических подходов рыбы.

Прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области на путину составляет около 45 тыс. тонн. При этом ожидания по подходам горбуши на Сахалин - всего около 2 тыс. тонн. В связи с этим был предложен ряд ограничений промысла. Рыбаки рассчитывают, что данные предпутинной съемки позволят уточнить прогноз.

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