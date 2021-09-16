В Коми промониторят нерестилища семги

В Республике Коми в сентябре научная группа проведет контрольные обловы молоди атлантического лосося в реке Щугор (приток Печоры) на территории нацпарка «Югыд ва». Это станет первым шагом в исследовании запасов ценной рыбы в регионе.

Цель предстоящих исследований — сохранение популяции семги и увеличение квот на ее вылов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики.

«Проведение научных исследований нерестилищ молоди семги — это наш первый и самый важный шаг к ее сохранению. Кроме того, минсельхоз планирует заключение соглашения с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии на проведение комплексного научного исследования реки Печора», — отметил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов.

Напомним, в марте власти региона предложили создать федеральную целевую программу «Арктические лососевые». Предусмотрены мероприятия по мониторингу, воспроизводству, ответственному промыслу и охране семги, а также омуля, нельмы, сига, чира, пеляди.

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