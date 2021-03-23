Ценных рыб Арктики хотят защитить отдельной программой

Власти Республики Коми предложили создать федеральную целевую программу «Арктические лососевые». Предусмотрены мероприятия по мониторингу, воспроизводству, ответственному промыслу и охране семги, а также омуля, нельмы, сига, чира, пеляди.

Решение принято по итогам совещания, на котором руководители профильных ведомств рассматривали и утверждали меры по борьбе с браконьерством в Коми. Концепцию программы представил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Денис Шаронов.

«Программа заключается в восстановлении и рациональной эксплуатации лососевых и других ценных видов рыб в бассейнах северных рек Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельской области. В результате чего будет достигнут синергетический эффект роста в социальной сфере, экономике, образовании, науке и технике, природопользовании и промышленности, сохранении и развитии уклада жизни малых народов Севера России в рамках одной программы, реализуемой с использованием всех преференций в Арктической зоне России», - отметил Денис Шаронов.

По его словам в программу войдут четыре подпрограммы. Первая – мониторинговая, по исследованию водных биоресурсов и водных объектов Печорского, Мезенского и Северодвинского бассейнов. Вторую подпрограмму предполагается посвятить искусственному воспроизводству. Она будет включать разработку документации для строительства и последующей эксплуатации рыбоводных заводов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Коми.

Третья подпрограмма – рыболовства и естественного воспроизводства - предусматривает биологически обоснованное и социально ориентированное управление промыслом и любительской рыбалкой. В том числе предполагаются мероприятия по развитию рыболовного туризма и агротуризма, дорожной и аэропортовой инфраструктуры.

Четвертая подпрограмма будет посвящена мерам по рыбоохране и водоохране. В числе прочего предусмотрено включение бассейна Печоры в ведение одного теруправления Росрыболовства для сохранения рыбы на всем пути миграции - от устья до истока.

В ближайшее время предполагается создать межрегиональную межведомственную рабочую группу по разработке программы.

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