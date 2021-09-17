Киты продемонстрировали ученым свою индивидуальность

На Чукотке в национальном парке «Берингия» продолжаются исследования серых китов. Специалисты получили новые данные о реакции животных на шум двигателя и отметили привязанность некоторых зверей к определенным местам.

Уже пять лет сотрудники «Берингии» и МГУ Ольга Филатова и Иван Федутин ведут наблюдения за китообразными в проливе Сенявина. Специалисты изучают вокализацию животных, особенности питания, берут для анализа генетические пробы, создают фотокаталоги для идентификации китов.

С прошлого года ученые также исследуют шумовое воздействие на поведение китообразных. Такие работы актуальны в связи с развитием Северного морского пути и активизацией судоходства в Арктике. Специалисты проигрывают под водой звуки, подобные шуму двигателя и наблюдают за тем, как это влияет на поведение серых китов.

«В прошлом году мы проигрывали звуки довольно тихо, а в этом громкость подводного динамика была сопоставима с громкостью двигателей судов разного типа. Мы пытались понять какой порог восприятия у животных, как будет проявляться поведенческая реакция на эти суда. Оказалось, что восприятие звука зависит от индивидуальности: некоторые звери пугались, а некоторые совершенно не реагировали. Один старый серый кит не обращал никакого внимания на громкие звуки, и даже когда мы подошли очень близко, продолжал заниматься своими китовыми делами», — рассказала руководитель научной группы Ольга Филатова.

Кроме того, ученые отметили необычную тенденцию в распределении серых китов, сообщили Fishnews в пресс-службе нацпарка. Считается, что для китообразных нехарактерна привязанность к определенному месту, но некоторые серые киты пролива Сенявина регулярно встречаются в одних и тех же местах.

«В течение сезона некоторые серые киты постоянно кормятся в одних и тех же локациях. Из 13 зверей, встреченных в прошлом году, трое снова встречались в тех же местах. А самка, которую мы прозвали Гильмимылиха (встречаем ее в бухте Гильмимыль), держится в одной и той же точке уже третий сезон! Вероятно, это можно объяснить стабильностью донных экосистем пролива и их высокой пищевой емкостью: если есть известная «столовая», в которой вкусно и обильно кормят, то нет необходимости искать новую, — пояснила волонтер экспедиции Татьяна Придорожная, которая специализируется на фотоидентификации серых китов.

Также в этом году ученые работали над загадкой так называемых «вонючих» серых китов. Морских охотников давно волнует проблема животных, мясо которых обладает неприятным медицинским запахом и непригодно в пищу.

В большинстве случаев специфический запах заметен во время выдоха кита, но иногда обнаружить его удается только после того, как животное добыли. Чтобы попытаться установить причину появления запаха, ученые целенаправленно отбирали генетические пробы с таких китов при помощи специального арбалета. Зверобои из села Новое Чаплино также собрали несколько образцов самостоятельно и передали их для исследований.

«Интересно, что киты, которые держатся в проливе Чеченгкуйым, почти все «вонючие», а в соседнем Иергыне мы таких зверей не встретили. Поэтому стоит в первую очередь проверить гипотезу о локальном отравлении, — прокомментировал инженер биофака МГУ Иван Федутин.

Горбатых китов в проливе Сенявина было в этом году около 40, половина из них — старые знакомые, отмечавшиеся здесь и раньше. Как и в 2020 г., из низких широт в богатые пищей воды Чукотки пришли три самки с детенышами.

Одна из трех групп косаток, встреченных учеными в проливе, отмечается здесь ежегодно каждый сезон. Благодаря фотоидентификации удалось выяснить, что эта группа держится не только в тихоокеанских водах, но и проходит Берингов пролив и уходит далеко на запад в Чукотское море: этих же животных отмечали в районе Рыркайпия.

Фотографии Татьяны Придорожной.

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