Амурская кета продолжает манить браконьеров

В Ульчском районе Хабаровского края полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной добыче осенней кеты. Изъяты рыба, три катера и сети, ущерб оценили более чем в 700 тыс. рублей.

Браконьерский промысел пресекли на Амуре в ходе третьего этапа операции «Путина — осень 2021». Возраст задержанных — от 52 до 24 лет, все они являются жителями Хабаровского края. Со слов фигурантов, они ловили лосося для личного потребления.

Правоохранители обнаружили и изъяли 87 экземпляров кеты осенней, три катера и рыболовные сети, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России. Рыба уничтожена на месте, катера и сети помещены на ответственное хранение.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Со всех подозреваемых взяли обязательства о явке.

Напомним, ранее в Ульчском районе на нелегальном лове кеты попалась группа из пяти браконьеров. У них изъяли лосося, моторные катера, лодку и сети.

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