Нелегальную артель по добыче кеты взяли на Амуре

В низовьях Амура полиция задержала пятерых жителей Хабаровского края, незаконно ловивших осеннюю кету с катеров и лодки. Ущерб от деятельности злоумышленников оценили более чем в 600 тыс. рублей.

Браконьерский промысел велся на территории Ульчского района Хабаровского края, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД. Фигуранты выловили 64 экземпляра кеты — как утверждают, для собственного потребления. Установлено, что трое подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Рыба уничтожена на месте. Правоохранители изъяли три катера, мотолодку и сети. Возбуждены уголовные дела.

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