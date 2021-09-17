Сергей Подолян: СМИ — неотъемлемый элемент коммуникационных процессов в рыбной отрасли

Медиахолдинг Fishnews за годы своей работы создал хорошую площадку для диалога участников отрасли, считает первый заместитель генерального директора компании «Гидрострой», почетный работник рыбного хозяйства России Сергей Подолян. При этом в быстро меняющемся мире особенно важна оперативность и точность подачи информации, подчеркнул он.

Работа Fishnews может нравиться кому-то больше, кому-то меньше, но сегодня это неотъемлемая часть современного рыбопромышленного комплекса, подчеркнул Сергей Подолян.

«Это площадка, на которой мы все можем вести диалог», — считает он.

Отраслевые СМИ помогают выносить на широкое обсуждение актуальные проблемы отрасли, формируют картину из разных точек зрения по важным вопросам. Будущее здесь за интерактивными форматами, каналами для максимально оперативной подачи новостей, и Fishnews идет по этому пути, отметил Сергей Подолян. При этом, безусловно, свои преимущества есть и у печатных изданий.

Fishnews в этом году исполнилось 15 лет. В структуре медиахолдинга – журнал «Fishnews – Новости рыболовства», ежемесячная газета «Fishnews Дайджест» и интернет-портал Fishnews, ежедневно с понедельника по пятницу освещающий события в отрасли.

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