Уловы пастбищной аквакультуры будут считать по новой методике

Минсельхоз обновил методику расчета объема подлежащих изъятию гидробионтов при пастбищной аквакультуре. Новый документ начнет действовать с 1 марта 2022 г.

Новая Методика расчета объема подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры утверждена приказом Минсельхоза от 11 июня 2021 г. № 392.

Напомним, что такое руководство должны использовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые занимаются пастбищным рыбоводством, а также подведомственные Росрыболовству научно-исследовательские организации.

Новый документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и придет на смену приказу Минсельхоза от 26 декабря 2014 г. № 534.

Как сообщает корреспондент Fishnews, обновленная методика, в частности, предусматривает механизм для расчета объема изъятия в случае, если лососевый рыбоводный завод получил участок без торгов при переходе из режима искусственного воспроизводства в режим пастбищного рыбоводства.

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