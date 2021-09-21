Эмбарго продолжит действовать в 2022 году

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до конца 2022 г. запрета на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые вводили санкции в отношении России.

Продление эмбарго предусмотрено указом президента от 20 сентября 2021 г. № 534. Действие «отдельных специальных экономических мер» распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что впервые эмбарго было введено в 2014 г., с тех пор действие антисанкций ежегодно продлевается.

Перечень видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В список входит и рыбная продукция. Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Указ президента по-прежнему допускает, что правительство может выступить с предложением об изменении срока действия антисанкций.

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