Камчатка завершает лососевую путину

В Камчатском крае с 22 сентября официально закроется промысел тихоокеанских лососей и гольцов в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах и бассейнах впадающих рек. Запрет также касается любительского лова сетями и традиционного рыболовства КМНС.

Решение приняла региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Согласно протоколу заседания, с 00:00 22 сентября также начнет действовать запрет на добычу тихоокеанских лососей и гольцов в Мильковском районе — в режимах промышленного освоения, традиционного лова КМНС и любительской рыбалки сетями. Кроме того, с этой даты рыбакам-любителям нельзя будет ловить тихоокеанских лососей и гольцов сетями на речных РЛУ в Усть-Камчатском районе.

Любительский лов в тихоокеанских лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах разрешен до 00:00 25 октября.

Напомним, на Восточной Камчатке (Западно-Беринговоморская зона, Карагинская, Петропавловско-Командорская подзоны) путина — промышленный лов, традиционное рыболовство КМНС, любительская рыбалка сетями — завершилась с 11 сентября. Исключением стали Мильковский район и речные участки для любительского рыболовства в Усть-Камчатском районе.

Как сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства, на 20 сентября общий вылов тихоокеанских лососей в крае достиг 440,3 тыс. тонн.

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