Норму по провозу черной икры планируется изменить

Минсельхоз России предложил изменения, согласно которым норма ввоза и вывоза осетровой икры на человека снизится с 250 до 125 г — это объем, на который не требуется специальное разрешение.

В постановление правительства от 26 сентября 2005 г. № 584, регулирующее выполнение обязательств России по международной конвенции СИТЕС, планируется внести изменения. Проект поправок опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас предусматривается, что ввоз в Россию и вывоз из РФ физическими лицами осетровой икры в количестве не более 250 г осуществляется без специального разрешения. Этот объем предлагается снизить до 125 г.

Такое изменение предложено « в целях установления единообразного подхода», говорится в пояснительной записке.

Напомним, что осетровые защищены Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (конвенцией СИТЕС), подписанной в марте 1973 г.

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