На Камчатке предлагают расширить возможности таможенного оформления

Правительство Камчатского края предложило подумать над строительством приоритетных участков пунктов пропуска в трех морских терминалах полуострова. В ближайшее время должны быть определены подходящие земельные участки.

Совещание по вопросам реконструкции морских пунктов пропуска в Петропавловске-Камчатском, Октябрьском и Никольском провел губернатор Владимир Солодов.

Во встрече участвовали представители Минвостокразвития, федерального и регионального министерств транспорта, морского торгового порта, сотрудники Росгранстроя, а также дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» запланированы мероприятия по реконструкции морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский. Федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации» предусмотрена реконструкция морского пункта пропуска в порту Петропавловск-Камчатский и обустройство участков пункта пропуска в морских терминалах, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, сообщил губернатор.

Обустройство этих пунктов рассчитано на то, что судам не придется заходить на участок «Петропавловск-Камчатский морской порт» для пограничного и таможенного оформления. Это поможет снизить транспортные издержки, связанные с длительными переходами до морского порта Петропавловск-Камчатский для пограничного и таможенного оформления, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

В ходе совещания стороны договорились о том, что до конца следующей недели будут определены земельные участки, которые будут соответствовать всем требованиям для реализации проекта.

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