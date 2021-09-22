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Нехватку контейнеров и подорожание контейнерных перевозок представители рынка называют одной из главных проблем рыбной логистики на фоне пандемии

Контейнерный сегмент ждет от рыбаков долгосрочного планирования

Контейнерный сегмент продолжит испытывать постпандемийные сложности и в 2022 г., полагают в Maersk. Выправить ситуацию способно долгосрочное планирование, в том числе в отношении рыбных грузов, отмечают эксперты.

Нехватку контейнеров и подорожание контейнерных перевозок представители рынка называют одной из главных проблем рыбной логистики на фоне пандемии. Сохраняется она и после частичного снятия жестких ограничений в международном транспортном сообщении.

Ситуацию, наблюдающуюся сегодня не только в контейнерном сегменте, но и в логистике в целом, представители транспортной сферы сравнивают со снежным комом, который, по их мнению, сохранится и в 2022 г.

«Причин много, основная — в том, что задержки и сбои в логистике провоцируют задержки в постановке, соответственно, мы должны использовать больше судов и контейнеров, чтобы перевозить то же количество грузов. Спрос, соответственно, тоже вырос», — обрисовал существующую картину директор по продажам «Maersk Восточная Европа» Александр Бобраков.

Однако, заметил эксперт, ситуация небезвыходная, при должном планировании перевозок она может контролироваться и в будущем году.

«Мы с надеждой смотрим на 2022-2023 годы. И, раз уж мы говорим о контейнерном сегменте как о высококачественном и перспективном для рыбной отрасли, то я хотел бы обратить внимание тех, кто занимается промыслом, на важность долгосрочного планирования — это необходимо контейнерной логистике!» — отметил представитель транспортной отрасли на Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге.

Но времени на планирование перевозок у грузоотправителей практически не осталось. «Сейчас, в сентябре, мы планируем 2022 год — все контейнерные грузопотоки, которые мы будем контрактовать. Потом действительно невозможно будет получить какой-либо контейнер, потому что у нас будет все распланировано», — подчеркнул Александр Бобраков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в целом представитель международной компании положительно оценил результаты усилий, которые в последние годы прикладываются для развития рыбных контейнерных перевозок. Важную роль в этом деле играет участие самих рыбаков.

«Совместно с группой «Норебо» и терминалом «Сероглазка» мы уже несколько лет занимаемся контейнеризацией груза — уловов водных биоресурсов — на Камчатке. Есть опыт отправки как на экспорт непосредственно с полуострова, так и через Владивосток до Москвы, Санкт-Петербурга железной дорогой и морем. То есть мы комбинируем разные способы доставки, и Северный морской путь — один из вариантов. Мы наблюдаем сегодня очень большой запрос на такого рода перевозки», — обратил внимание представитель Maersk.

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