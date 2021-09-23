В Волгограде взяли «туриста» с чемоданом черной икры

На выходе из аэропорта Волгограда полиция задержала гражданина с чемоданом икры амурского осетра. Мужчина признался, что купил деликатес в Москве, а в Волгоград прибыл для продажи.

В дорожном чемодане находились 30 пластиковых контейнеров икры емкостью по 0,5 литра, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ихтиологическое исследование показало, что изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. Предположительно, деликатес добыт в Хабаровском крае браконьерским способом, подчеркнули в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов). С фигуранта взято обязательство о явке.

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