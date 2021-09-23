Наука прикоснулась к тайнам Императорского хребта

Завершилась экспедиция дальневосточных ученых по исследованию глубоководных экосистем Императорского хребта в Тихом океане. Специалисты получили новые данные о донных обитателях, были обнаружены ранее неизвестные виды.

Рейс на НИС «Академик Лаврентьев» проводил Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН при участии сотрудников Дальневосточного федерального университета, ТИНРО-Центра, а также ведущих научных учреждений РАН.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, за 53 дня экспедиции при погружениях телеуправляемого подводного аппарата Comanche-18 на глубины свыше 2200 м исследователи получили десятки часов видеозаписей и тысячи фотографий глубоководных обитателей. Были собраны уникальные данные о биологических ресурсах и структуре донных сообществ подводных гор Милуоки в южной оконечности хребта.

Специалисты обнаружили десятки новых для этого района родов и видов, многие из них были ранее неизвестны науке. Коллекции пополнились более чем 500 пробами и сотнями уникальных биообразцов для хранения в центре «Морской биобанк». Кроме того, впервые в этом районе ученые взяли пробы морских животных, грунта и воды для метагеномных исследований.

«Наша экспедиция, проходившая в непростых условиях открытого океана, благополучно завершена благодаря отличной работе сложившегося коллектива, состоящего из ученых различного профиля и квалифицированных инженеров, управляющих работой подводного аппарата Comanche. Впереди новые экспедиции, так как необходимо продолжать исследования в этом районе, перспективном для научно-практических задач ближайшего будущего. В наш план также включен чрезвычайно важный для страны район Курильских островов, где мы планируем исследовать ресурсы наиболее продуктивной зоны, на глубинах от 100 до 3000 м, и тем самым расширить область наших исследований подводных гор в северной части Тихого океана», ― рассказала начальник экспедиции Татьяна Даутова.

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