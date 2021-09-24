Рыбаков предупредили об освоении палтусов

Общий допустимый улов палтусов в Петропавловско-Командорской подзоне выбран более чем на 100%. Росрыболовство напомнило предприятиям о том, что добыча объекта в этом случае не допускается.

Вылов палтусов (черного, белокорого) в Петропавловско-Командорской подзоне, по данным на 20 сентября, составил 155,42 тонны. При этом в качестве прилова добыто 79,198 тонны. Общий допустимый улов, который на этот год по подзоне составляет 154 тонны, освоен на 100,92%. Такую информацию опубликовали территориальные управления Росрыболовства на Дальнем Востоке.

Теруправления напомнили предприятиям, что по правилам рыболовства в случае освоения ОДУ водных биоресурсов добыча таких объектов не допускается, а весь их прилов нужно незамедлительно возвращать в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Отметим, что палтусы — важнейший объект российского рыболовства, при этом по сохранению ресурса и организации его промысла много вопросов. Решено было подготовить стратегию долговременного использования запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период 2040 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews