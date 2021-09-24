В море Ирмингера прибавилось окуня-клювача
Российские ученые представили рабочей группе ИКЕС данные летних съемок окуня-клювача в море Ирмингера. Общая биомасса этой рыбы составила около 1 млн тонн — наибольший показатель с 2011 г.
С 14 по 16 сентября в режиме видеоконференции прошло заседание рабочей группы Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по глубоководным пелагическим съемкам (WGIDEEPS). Основным вопросом стало обсуждение результатов международной тралово-акустической съемки по оценке запаса окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера, выполненной в июне-августе 2021 г. В заседании участвовали специалисты из России, Германии, Исландии и Норвегии.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, в этом году суда Исландии и Германии не принимали участия в исследованиях. Съемку выполнило российское НИС «Атлантида» на акватории, охватывающей основной ареал распределения окуня-клювача.
Биомасса оценивалась в диапазоне глубин обитания окуня-клювача — 200-900 м. Впервые за многолетнюю практику съемка провели при уменьшенном межгалсовом расстоянии. Это способствовало повышению достоверности получаемых данных, отметили в АтлантНИРО.
Наибольшие концентрации окуня наблюдались в рыболовной зоне Гренландии. Общая биомасса клювача составила около 1 млн тонн — это максимальный показатель с 2011 г.
Рабочая группа дала высокую оценку результатам исследований и рекомендовала их использование в дальнейшей деятельности ИКЕС.
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