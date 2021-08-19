Российские ученые обновили данные по окуню-клювачу

Научное судно «АтлантНИРО» завершило международную тралово-акустическую съемку окуня-клювача моря Ирмингера. Ученые собрали данные о численности и биомассе окуня, его поведении и условиях внешней среды.

Пелагический окунь-клювач моря Ирмингера является важным объектом российского и международного промысла. Тралово-акустическая съемка этого вида вошла в перечень приоритетных экспедиционных исследований Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на текущий год.

Детали съемки были согласованы на заседании рабочей группы Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по глубоководным пелагическим съемкам с участием представителей России, Германии, Исландии и Норвегии. Поскольку суда других стран не смогли участвовать в экспедиции, российские исследования захватили и район, первоначально запланированный для немецких коллег.

Летняя съемка на НИС «Атлантида» выполнялась практически на всей акватории обитания окуня-клювача моря Ирмингера. В задачи экспедиции входила оценка численности и биомассы окуня для разработки прогнозов возможного вылова, а также сбор ихтиологических, паразитологических и генетических материалов для проведения исследований популяционной структуры.

Участники рейса также изучали закономерности формирования скоплений, распределения и поведения окуня в зависимости от условий внешней среды, биологического состояния и интенсивности рыболовства. Кроме того, была собрана информация об океанографических условиях морей Ирмингера, Лабрадор и сопредельных вод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, за время экспедиции специалисты выполнили 170 контрольных тралений, 132 гидрологические станции. Количество окуня в уловах изменялось от одного килограмма до примерно полутонны.

Максимальные уловы были получены в рыболовной зоне Гренландии в области холодных вод. В восточной части полигона в области распространения теплых вод течения Ирмингера уловы снижались, вплоть до нулевых значений. По сравнению с результатами съемки 2018 г. наблюдалось увеличение средних уловов окуня при тралениях на глубинах менее 500 м. На глубинах более 500 м уловы были ниже, чем три года назад.

Результаты тралово-акустической оценки численности и биомассы окуня-клювача, данные по биологии этого объекта промысла и условиям его обитания после обработки будут представлены российскими учеными в ИКЕС.

Фотографии предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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