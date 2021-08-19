Новости
Разбор научного улова окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Российские ученые обновили данные по окуню-клювачу

Научное судно «АтлантНИРО» завершило международную тралово-акустическую съемку окуня-клювача моря Ирмингера. Ученые собрали данные о численности и биомассе окуня, его поведении и условиях внешней среды.

Пелагический окунь-клювач моря Ирмингера является важным объектом российского и международного промысла. Тралово-акустическая съемка этого вида вошла в перечень приоритетных экспедиционных исследований Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на текущий год.

Детали съемки были согласованы на заседании рабочей группы Международного совета по исследованию моря (ИКЕС) по глубоководным пелагическим съемкам с участием представителей России, Германии, Исландии и Норвегии. Поскольку суда других стран не смогли участвовать в экспедиции, российские исследования захватили и район, первоначально запланированный для немецких коллег.

Летняя съемка на НИС «Атлантида» выполнялась практически на всей акватории обитания окуня-клювача моря Ирмингера. В задачи экспедиции входила оценка численности и биомассы окуня для разработки прогнозов возможного вылова, а также сбор ихтиологических, паразитологических и генетических материалов для проведения исследований популяционной структуры.

Участники рейса также изучали закономерности формирования скоплений, распределения и поведения окуня в зависимости от условий внешней среды, биологического состояния и интенсивности рыболовства. Кроме того, была собрана информация об океанографических условиях морей Ирмингера, Лабрадор и сопредельных вод.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, за время экспедиции специалисты выполнили 170 контрольных тралений, 132 гидрологические станции. Количество окуня в уловах изменялось от одного килограмма до примерно полутонны.

Максимальные уловы были получены в рыболовной зоне Гренландии в области холодных вод. В восточной части полигона в области распространения теплых вод течения Ирмингера уловы снижались, вплоть до нулевых значений. По сравнению с результатами съемки 2018 г. наблюдалось увеличение средних уловов окуня при тралениях на глубинах менее 500 м. На глубинах более 500 м уловы были ниже, чем три года назад.

Результаты тралово-акустической оценки численности и биомассы окуня-клювача, данные по биологии этого объекта промысла и условиям его обитания после обработки будут представлены российскими учеными в ИКЕС.

Фотографии предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: норвегия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий КОТЛЯР

Генеральный директор компании «Баадер-Восток-Сервис»

Дмитрий КОТЛЯР

Рецепт успеха от «БААДЕР»: комплексные решения в технологии плюс требовательное отношение к качеству сырья

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.