Норильские водоемы проверяют на последствия нефтеразлива

Специалисты завершили отбор проб с водных объектов Норильского промышленного района. Их проверят после техногенной аварии, которая произошла на севере Красноярского края в мае 2020 г.

Контракт на эти работы минэкологии региона заключило с подрядной организацией. Результаты исследований проб воды и грунта станут известны в ноябре, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

«В этом году перед нами стоит задача составить карту загрязнения водоемов Норильского промышленного района. Данные анализа отобранных проб лягут в основу этой информации. В 2022 году мы приступим к разработке проектно-сметной документации, чтобы в 2023 году начать расчистку водных объектов», — рассказал региональный министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Специалисты исследовали дно и берега ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Отобрали более 200 проб донных отложений, грунта на линии уреза воды и у берегов водоемов. Также взято более 130 проб воды с поверхности водных объектов и с полуметровой глубины. Замеры провели и выше участков загрязнения, чтобы оценить фоновые показатели.

Экосистему водных объектов в крае восстанавливают в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Напомним, авария на Норильской ТЭЦ-3 произошла в конце мая прошлого года. Разлилось 20 тыс. тонн дизельного топлива, которое попало в водные объекты.

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