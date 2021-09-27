Карелия подумает над единой методикой в аквакультуре

В Карелии проработают вопрос подготовки единой методики определения объемов выращивания объектов аквакультуры в регионе. Это важно для комплексной оценки состояния водных объектов, отмечают власти республики.

Вопросами подготовки единой методики исследования водных объектов Карелии займется специальная рабочая группа. В ее состав планируется включить представителей ведущих научных организаций — таких как Карельский научный центр РАН, Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН, Карельский филиал ВНИРО, Петрозаводский государственный университет, рассказали Fishnews в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Единый подход необходим для объективной комплексной оценки экологического состояния водных объектов, которые используются для аквакультуры или перспективны для нее, отметили краевые власти.

«Предполагается, что комплексная оценка должна включать в себя регулярные мониторинговые исследования по гидробиологии, гидрохимии и гидрологии водного объекта, расчет нагрузки и анализ влияния рыбохозяйственной и иной хозяйственной деятельности на водный объект, рекомендации по предельно допустимым объемам выращивания объектов аквакультуры на акватории водного объекта или его части, а также мероприятиям, направленным на экологизацию аквакультуры», — сообщили в министерстве.

Карелия — один из лидеров товарной аквакультуры России. По итогам первой половины 2021 г., по данным Росрыболовства, в регионе выращено 14 тыс. тонн.

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