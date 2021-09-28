Российскую аквакультуру ставят на «зеленые рельсы»

Вместе с увеличением производства продукции аквакультуры будет расти роль экологической составляющей, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Представитель ведомства принял участие в круглом столе по вопросам устойчивого развития аквакультуры, который в онлайн-режиме прошел в Шанхае. Мероприятие состоялось в рамках международной конференции по аквакультуре «Миллениум +20».

В мировом масштабе на аквакультуру приходится половина всей производимой рыбной продукции. По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2030 г. производство в секторе увеличится на 23% — до 103 млн тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, в России за последние семь лет объем производства продукции аквакультуры удвоился. В 2021 г., по прогнозам Росрыболовства, ожидается как минимум 15-процентный прирост, а к 2030 г. показатель достигнет 620 тыс. тонн.

В ведомстве обратили внимание, что сейчас происходит взрывной рост индустриального лососеводства: за пять лет его доля в общей структуре производства достигла 35%, что позволило заместить значительную часть импорта. «При этом перспективными являются и другие направления, включая выращивание сиговых видов рыб, моллюсков, водорослей и других объектов, — отметили в Росрыболовстве. — Серьезным преимуществом отечественного производства являются природно-экологические условия».

В Федеральном агентстве по рыболовству констатировали, что вместе с развитием аквакультуры увеличивается ее экспортный потенциал. Для его реализации в России внедряют самые высокие стандарты организации производства, включая минимизацию экологических рисков.

«Соблюдение высоких экологических требований — это не только вопрос качества продукции. Это вопрос защиты природной среды. При этом аквакультура требует более пристального внимания, чем традиционное сельское хозяйство, так как вода может быстрее разносить инфекции», — подчеркнул замруководителя Росрыболовства.

В мире эта тенденция уже четко прослеживается, заметили в ведомстве. Так, Китай уже замедляет темпы роста в аквакультуре, так как переходит на более строгие экологические нормы. На российском же рынке принимаются превентивные меры, заявили в федеральном агентстве.

Помимо внедрения и соблюдения современных экологических стандартов необходима система пространственного планирования акваторий, указали в ФАР. «Это важно для снижения экологических и эпизоотических рисков, а также — для избежания конфликта интересов с другими пользователями морских акваторий: рыболовством, рекреацией и другими направлениями», — акцентировали в ведомстве.

Основной посыл участников конференции заключался в необходимости содействия развитию аквакультуры в мире, увеличения инвестиций в этом направлении. Также отмечено ключевое значение интеграции рыбоводства в природную среду и исключение вреда для экологии при развитии аквакультуры.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews