Без чего не будет развития: ассоциации напомнили о специфике отраслевой науки

Вопросы научного обеспечения отрасли при новых условиях финансирования исследований обсудили Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров.

Напомним, что информация об изменении схемы финансирования рыбохозяйственной науки серьезно встревожила отраслевое сообщество. В профильных ассоциациях хотят понять, как теперь будет организовано научное обеспечение рыбной промышленности, не пострадает ли своевременность и полнота исследований.

Деятельность отраслевого института — это научно-исследовательские работы со специфическими результатами, обратил внимание советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев Бочаров, около 20 лет возглавлявший ТИНРО. В рамках ежегодного мониторинга водных биоресурсов не совершается открытий в том понимании, которое есть в академической науке. Однако такие работы создают базу для формирования прогнозов по вылову и ежедневной производственной деятельности предприятий. Для рыбаков данные по запасам — это источник формирования квот. Нельзя уводить эти исследования под общую программу, считает Лев Бочаров.

Важно, чтобы система финансирования и организации исследований позволяла обеспечивать эффективную работу отечественной рыбной отрасли и, конечно же, сохранение водных биоресурсов, подчеркнули члены координационного совета на конференции Fishnews Online.

Как сообщили в пресс-службе ВАРПЭ, 24 сентября вопросы отраслевой науки рассматривались на правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко, в обсуждении участвовал президент ассоциации Герман Зверев. «Виктория Абрамченко согласилась с необходимостью принятия взвешенного решения», — отметили в пресс-службе.

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