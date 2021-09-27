Отрасль просит обеспечить должное финансирование науки

Исследования занимают особое место в рыбной промышленности: без них отрасль просто не сможет работать. В связи с этим серьезную тревогу вызывают изменения в системе финансирования науки, заявили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews.

Где, в каких объемах и какие объекты промысла можно осваивать, какую продукцию из них выпускать, какие меры нужно принимать для сохранения биоресурсов — на эти и многие другие вопросы позволяет отвечать рыбохозяйственная наука. По данным Росрыболовства, только за прошлый год Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии провел свыше 890 экспедиций, в том числе уникальные исследовательские рейсы.

Без научного обеспечения жизнь отрасли остановится, ни о каком современном этапе развития, отвечающем мировой практике, говорить будет нельзя, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Мы знаем, что если несколько лет не выполнять съемки или не проводить их на должном уровне, общий допустимый улов будет сокращаться и сокращаться», — напомнил руководитель АРПП на Fishnews Online.

Решение о том, чтобы финансирование рыбохозяйственных исследований шло по линии Министерства науки и высшего образования РФ, серьезно встревожило отраслевое сообщество.

К деятельности отраслевой науки может быть много вопросов. Тем не менее в любом случае нужно ставить во главу угла своевременность и полноту научного обеспечения рыбной промышленности, ведь без этого невозможно осваивать возможные объемы ресурса, подчеркнул руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Что делать, если вовремя не будут определены запасы, подготовлены прогнозы, рыбаки в срок не выйдут на промысел, потеряют уловы?

От оперативности прогноза напрямую зависит, сколько смогут поймать предприятия. Особенно это важно для лососевой путины, играющей особую роль в экономике Дальнего Востока. В этом году уловы красной рыбы в регионе превысили 500 тыс. тонн. Без исследований невозможно принять своевременные управленческие решения по организации промысла.

«Часто возникает ситуация, когда нам нужно оперативно принять решение, чтобы судно либо задержалось на день, два, три, либо перешло оперативно в другой район, сделало съемки», — рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Без отраслевой науки невозможно отстоять интересы страны при организации работы судов в зонах регулирования международных организаций. Научная составляющая важна и для сертификации промыслов по стандартам Морского попечительского совета (MSC), а это — присутствие на внешних рынках сбыта для российского рыболовства.

Рыбохозяйственная наука должна финансироваться по линии отраслевого ведомства, считают участники конференции. В противном случае может оказаться, что вопросы рыбной отрасли отойдут на второй план, обратил внимание генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Если решение об изменении механизмов финансирования уже принято, в любом случае нужно положить все силы, чтобы настроить работу, отвечающую задачам рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Государство провело крабовые аукционы — по оценкам отраслевого регулятора, они принесли в бюджет около 146 млрд рублей. Планируется вторая волна торгов и повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами. В условиях роста отдачи отрасль вправе рассчитывать на нормальное финансирование науки, полагает Георгий Мартынов.

Нынешние процессы — результат реорганизации отраслевых институтов, по итогам которой все они были присоединены к ВНИРО, отметил заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Говоря о финансировании, нужно обратить внимание на зарубежный опыт, подчеркнул Вячеслав Зиланов. Один только норвежский Институт биологии моря обеспечивается денежными средствами как вся российская рыбохозяйственная наука, при этом финансирование идет отдельной строкой.

На важность государственного финансирования отраслевых исследований также обратили внимание президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

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