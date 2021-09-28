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Хуньчунь стал крупным пунктом перевалки российского краба, пишет «Синьхуа». Кадр видео с сайта информагентства

«Синьхуа» рассказало о «крабовой дороге» в Хуньчунь

Хуньчунь становится крупным центром продаж и переработки морепродуктов в Северо-Восточной Азии, отметило китайское государственное информагентство «Синьхуа». По его данным, открытие постоянного грузового маршрута упростило и удешевило доставку краба с Камчатки.

Хуньчунь расположен в 71 км от порта Зарубино. Как сообщает корреспондент Fishnews, через международный автомобильный пункт пропуска «Краскино — Хуньчунь» в Поднебесную едут, в частности, грузовики с живым крабом.

По информации «Синьхуа», в 2016 г. два сухих порта Хуньчуня были утверждены в качестве пунктов импорта морепродуктов. Благодаря открытию постоянного грузового маршрута, связавшего город с Камчаткой и портом Зарубино в Приморье, была снижена стоимость перевозки добытых в российской акватории уловов, отмечает информагентство.

До открытия этого маршрута краб из РФ поступал в Китай через Южную Корею или Японию, что было весьма затратно и негативно сказывалась на качестве продукции, напомнил Ван Цзиньдун — один из представителей бизнес-сообщества Хуньчуня, занимающийся торговлей морепродуктами уже 20 лет. Однако теперь камчатский краб, добытый в российских водах, попадает напрямую в Хуньчунь буквально на следующий день после вылова, отмечено в публикации.

С начала года в Хуньчунь из России таким путем завезли более 5 тыс. тонн камчатского краба, приводит данные «Синьхуа».

Как пишет информагентство, город ускоряет темпы превращения в центр морской экономики. Также Хуньчунь стал воплощением быстрого развития морского экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии, заявили китайские журналисты.

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