Достройка «Северного полюса» потребовала больше средств

Правительство одобрило более 2 млрд рублей бюджетных инвестиций на строительство арктической платформы «Северный полюс». Решение принято по указанию президента, деньги поступят в 2021–2022 гг.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Отмечено, что федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 г. и провести швартовные и заводские ходовые испытания.

«Новая платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде, что позволит российским полярникам возобновить длительные дрейфующие экспедиции, — говорится в пресс-релизе. — Их проведение было прервано в начале 2000-х годов из-за изменений климата, которые привели к уменьшению толщины льда в Арктике.

Общая длина платформы составит более 83 м. Такие габариты позволят разместить на ней больше людей и оборудования, чем на традиционных дрейфующих станциях. Здесь будут проводиться научные исследования, которые важны для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолетная площадка.

Напомним, в июле на строительство платформы из резервного фонда правительства было выделено более 1 млрд рублей. Эти средства также учтены в новом распоряжении, обратили внимание в кабмине.

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