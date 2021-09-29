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Склад с рыбной продукцией во Владивостоке

Оптовым продовольственным рынкам определили единые правила

В России начнется формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Концепцию развития ОПР утвердило правительство.

Соответствующее распоряжение — от 27 сентября 2021 г. № 2689 — подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, на сегодняшний день в России отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утвержденной терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих рынков крайне ограничена и не отвечает существующим запросам. Планируется, что принятие концепции позволит частично устранить эти недочеты.

«Документ определяет оптовый продовольственный рынок как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. В их числе, например, погрузочно-разгрузочные работы, охрана товаров, санитарная обработка помещений, уборка территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи. Уточняется, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако ее рекомендуется вести в обособленной зоне», - говорится в пресс-релизе.

Чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. При этом сами рынки, как указано в концепции, должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего — к крупным агломерациям и городам.

В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок.

«Реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами. Это в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты», — подчеркнули в кабмине.

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