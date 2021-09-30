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В кузове внедорожника полицейские обнаружили более 1,2 тонны икры-сырца. Фото пресс-службы МВД России

Полицейские Камчатки догнали браконьерскую икру

В Камчатском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более тонны лососевой икры стоимостью свыше 34 млн рублей. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили деликатес во внедорожнике, который пытался скрыться.

Машину остановили ночью на автодороге Петропавловск-Камчатский — Мильково. В кузове автомобиля полицейские нашли красную икру-сырец массой более 1200 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России.

По предварительным данным, водитель внедорожника совместно со знакомым приобрел икру в Усть-Большерецком районе для переработки и дальнейшего сбыта.

По информации Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, задержание произошло ночью 11 августа, один из подозреваемых имеет статус адвоката.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 175 УК РФ — заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД России.

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