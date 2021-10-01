Европейская корюшка украсила статистику

Корюшковая путина в Ленинградской области показала высокие уловы, отмечают в Северо-Западном теруправлении Росрыболовства. Объемы добычи максимальны с 2016 г.

Весенняя корюшковая путина в Ладожском озере традиционно проходила с двадцатых чисел апреля до середины мая.

Активный нерестовый ход в реке Волхов в этом году начался в обычные сроки, в третьей декаде апреля, а мережи стали выставлять в низовьях с 13 по 22 апреля. Всего было выставлено 639 мереж.

Средний вылов корюшки в Ладожском озере в последние годы находится на уровне 830-850 тонн, в Финском заливе – 590 тонн.

«Грамотно спланированные контрольно-надзорные мероприятия, в том числе по фиксации фактических уловов в районах промысла, позволили получить объективную картину добычи корюшки в Ленинградской области», — заявили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Так, приводит СЗТУ данные со ссылкой на добытчиков, общий вылов европейской корюшки к сентябрю составил 2002,5 тонны. Из этого объема в Финском заливе выловлено 1006,2 тонны (освоение 148,63%), в Ладожском озере – 996,3 тонны (84,4%).

На очередном заседании ученого совета Санкт-Петербургского филиала ВНИРО решено увеличить возможный вылов корюшки в Финском заливе до 970 тонн.

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