Ученые готовятся к новым рыбным съемкам в акватории Марокко

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко проведут съемку пополнения мелких пелагических рыб в водах королевства.

Программу исследований эксперты АтлантНИРО и НИРИ согласовали в формате видеоконференцсвязи. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, предусмотрены океанологические, гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические работы, акустическое сопровождение съемки. Также специалисты обсудили распределение слоев и места тралений, планируемую схему гидрологических и планктонных станций.

Рейс будет выполняться в октябре-ноябре на судне «АтлантНИРО» в атлантической рыболовной зоне Марокко на акватории от 32º00' до 21º00' с.ш. Ученые определят индексы численности пополнения основных мелких пелагических видов рыб, исследуют океанологические параметры пелагической экосистемы, а также сформируют массивы данных для исследований мелких пелагических рыб.

Планируется выполнить 143 траления, более 70 гидрологических и более 40 планктонных станций. В состав научной группы будут включены марокканские специалисты, которых возьмут на борт в порту Касабланки.

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