Камчатка определилась со сроками закрытия навигации

В Камчатском крае навигация для маломерных судов завершится с 15 октября в трех северных районах и с 1 ноября — на остальных территориях региона. Для судов, используемых в контрольно-надзорных и спасательных целях, сроки прописаны отдельно.

Правительство Камчатского края издало постановление об окончании навигации для маломерных судов в 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, с 15 октября запрещено выходить на водные объекты на маломерных судах в Карагинском, Олюторском, Пенжинском районах. С 1 ноября закроется навигация в Алеутском муниципальном округе, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком, Быстринском, Усть-Камчатском, Тигильском районах, Петропавловск-Камчатском, Вилючинском городских округах и в городском округе «Поселок Палана».

Для маломерных судов, которые используются госорганами при выполнении контрольных и надзорных функций, а также пожарно-спасательными, поисково-спасательными, аварийно-спасательными формированиями, навигация завершится с 15 ноября во внутренних морских водах, с 19 ноября на внутренних водоемах.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews