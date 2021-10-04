Карстовое озеро под Вологдой не перестает удивлять

В Вологодской области специалисты зафиксировали редкое явление — уход воды из карстового озера. Периодически вода вместе рыбой стекает в подземную реку, а спустя какое-то время водоем вновь наполняется.

Площадь Шимозера немногим превышает восемь квадратных километров. Водоем находится на границе Бабаевского и Вытегорского районов, в восточной части Вепсской возвышенности, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Очередной уход воды из Шимозера зафиксировали сотрудники регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и Вытегорского территориального отдела государственного лесничества.

«Первые упоминания об озере встречаются в 1496 году. Его особенностью является карстовая воронка на дне котловины в юго-восточной части водоема, которую русские называют Черной ямой. Через эту воронку вода озера периодически уходит под землю настолько, что его площадь сокращается в несколько раз. Исчезновение фиксируется далеко не каждый год. Ученые пытались установить закономерность происходящего. И хотя строгой периодичности в уходе воды не обнаружено, замечено, что чаще это происходит в сухие годы, чем во влажные», — отметили в пресс-службе.

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