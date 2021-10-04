Промысловики на Балтике усилили внимание к камбале

Атлантический филиал ВНИРО завершил мониторинг промысла трески и камбалы в юго-восточной части Балтийского моря. Ученые собирали данные об уловах на российских судах, ведущих донный траловый и сетный лов.

В сентябре специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) выполнили научный мониторинг промышленного лова российских судов, ведущих промысел трески и речной камбалы в юго-восточной части Балтийского моря (26-й подрайон ИКЕС, исключительная экономзона и территориальное море РФ). В основном суда работали в акваториях с глубинами 30-88 м.

В ходе исследований планировалось собрать данные о величине, динамике распределения, видовой и размерно-возрастной структуре уловов, биологическому состоянию и питанию рыб. Эта информация помогает прогнозировать состояние запасов водных биоресурсов и их вылов в Балтийском море.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, основная масса трески и речной камбалы традиционно вылавливается донными тралами на судах типа МРТК и МРТР. На сетной лов в среднем приходится не более 5% российского вылова.

В отличие от сентября прошлого года, когда на промысле было сравнительно немного флота, в этом сезоне донный траловый лов регулярно вело более 20 судов. Это позволило собрать необходимый научный материал и охватить исследованиями всю акваторию российского промысла трески и камбаловых видов рыб.

На донном траловом лове судов типа МРТК днем облавливалась треска, ночью — камбала. В уловах трески чаще всего попадались особи длиной 36-42 см, камбалы — 22-26 см, причем по объемам речная камбала доминировала — около 55% от общего вылова против 23% в 2020 г. В целом уловы этого вида были в четыре с лишним раза больше, чем в сентябре прошлого года. Объемы вылова рыбы на час траления также оказались выше прошлогодних показателей.

Разница, по мнению ученых, объясняется более мелководным районом лова с глубинами 50 м, тогда как в 2020 г. основные глубины были 70 м. Перераспределение флота в более мелководные акватории специалисты АтлантНИРО связывают с отсутствием трески на глубинах более 75-80 м из-за неблагоприятных океанографических условий, а также с востребованностью камбалы как сырья на потребительском рынке.

На сетном промысле вылов трески на усилие оказался на уровне среднемноголетних значений, а зато по камбале превысил средние значения в два раза. При таком способе лова чаще всего в уловах встречалась треска длиной 42-48 см, камбала — 24-28 см.

Собранные материалы будут загружены в международные базы данных Международного совета по исследованию моря (ICES) и использованы для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов ВБР и их вылова на Балтике.

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