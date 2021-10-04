В странах ЕАЭС готовятся отслеживать грузы с помощью пломб

В Евразийском экономическом союзе готовятся ввести систему отслеживания грузоперевозок с помощью навигационных пломб. Планируется, что это снизит пресс госконтроля и поможет обеспечить законный оборот.

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Теперь документ должен пройти внутригосударственное согласование в странах — членах союза.

Соглашение регулирует использование в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов по территории двух и более государств — членов объединения.

Такая пломба — это специальное устройство, работающее на основе технологии навигационных спутниковых систем и обеспечивающее передачу информации.

Планируется, что пломбы будут использоваться для наблюдения за перевозками авто- и железнодорожным транспортом транзитных грузов, санкционных товаров, алкоголя, табачных изделий. Евразийская экономическая комиссия уполномочена определить и другие объекты отслеживания, но, опять же, речь идет об авто- или железнодорожной перевозке. В то же время предусматривается возможность для ЕЭК определить случаи, когда мониторинг может распространяться на перевозки другими видами транспорта. Обеспечивать отслеживание перевозок должны национальные операторы с использованием информационных систем, сообщает корреспондент Fishnews.

Данные, получаемые при отслеживании, должны применяться для минимизации мер контроля со стороны таможни и других проверяющих органов.

«Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении», — сообщила в сентябре официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

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