Для Дальнего Востока выпустят новые правила рыболовства

Подготовка новой редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна продолжается. Минэкономразвития выставил на обсуждение проект документа для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

Проект новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна опубликован на портале regulation.gov.ru. В сопроводительных материалах отмечено, что проект разработан на базе действующей редакции правил и актуализирован с учетом рекомендаций ученого совета Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство экономического развития до 7 октября собирает позиции по новой версии правил для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия. Напомним, что процедура ОРВ направлена на то, чтобы еще на стадии подготовки правовых актов выявлять возможные барьеры для бизнеса.

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