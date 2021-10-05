Казахстан обязался следовать протоколу по защите Каспия

Казахстан ратифицировал протокол по оценке воздействия на окружающую среду (протокол по ОВОС) в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Закон о ратификации 4 октября подписал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

Протокол по ОВОС был подписан представителями пяти прикаспийских стран — участниц конвенции 20 июля 2018 г. в Москве. Этот документ позволит обеспечить продолжение практической реализации конвенции по защите экологии Каспийского моря (Тегеранской конвенции), отметили в пресс-службе Минприроды РФ.

Конвенция была подписана правительствами прикаспийских стран в ноябре 2003 г. в Тегеране. Она предусматривает устойчивую добычу морских ресурсов и направлена на оказание помощи миллионам жителей региона.

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