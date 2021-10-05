Россия увеличила экспорт рыбного филе в ЕС

За период с января по август российские экспортеры отправили в страны Евросоюза 130,6 тыс. тонн рыбопродукции. В сравнении с аналогичным периодом 2020 г. объемы продаж ракообразных и рыбного филе выросли на 58% и 47% соответственно.

За восемь месяцев текущего года, по данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), Россия экспортировала в страны Европейского союза 4,2 млн тонн продукции АПК. По этому показателю статистика улучшилась на 2,9% по сравнению с уровнем 2020 г. В стоимостном выражении поставки выросли на 32% до 2,4 млрд долларов.

По категориям товаров, отгружаемых в ЕС, лидируют рыбная продукция, шрот и жмыхи, а также зерновые культуры.

В структуре рыбного экспорта по-прежнему преобладает мороженая продукция. Как сообщили Fishnews в пресс-службе центра «Агроэкспорт», в январе-августе поставлено 74 тыс. тонн такой продукции, однако это меньше, чем год назад, на 6,9%. В стоимостном выражении показатель составил 224 млн тонн, или на 11% меньше, чем за аналогичный период 2020 г.

Российская продукция глубокой переработки, напротив, укрепила свои позиции в экспорте на рынок ЕС: за отчетный период поставлено 47 тыс. тонн рыбного филе (+47%) на сумму 238 млн долларов (+39%).

Заметный рост наблюдается и в экспорте ракообразных. По данным на сентябрь, российские поставщики направили в страны блока 9,6 тыс. тонн ракообразных (+58%) стоимостью 263 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем год назад.

Ведущим покупателем российской продукции АПК среди стран-членов ЕС являются Нидерланды. За восемь месяцев текущего года российский агроэкспорт в королевство увеличился в годовом выражении на 30% до 650 млн долларов. Более 80% этого объема пришлось на рыбу и морепродукты.

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