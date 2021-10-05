Рыбоводы смогут поторговаться за морские акватории Заполярья

В Мурманской области планируется провести аукцион на два рыбоводных участка в Белом и Баренцевом морях. Заявки принимаются до 2 ноября.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков площадью 12,6 га расположен у острова Малый Олений в Баренцевом море, второй — площадью 331,2 га находится в Кандалакшском заливе Белого моря.

Первый предлагается по стартовой цене 97 тыс. рублей, второй — 2,3 млн рублей. На обоих РВУ возможно осуществлять как индустриальную, так и пастбищную аквакультуру.

Аукцион предполагается провести 18 ноября в Мурманске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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