Акватории на Северо-Западе почистят от брошенных судов

Северо-Западное теруправление Росрыболовство объявило об аукционе на понижение для утилизации четырех судов. Два из них необходимо будет поднять со дна.

Информация о предстоящих торгах размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, максимальная цена закупки — 2,5 млн рублей. Подрядчику предстоит до 19 ноября утилизировать четыре судна в городах Шлиссельбург, Ивангород и Лодейное Поле Ленинградской области, а также в Великом Новгороде. При этом два единицы флота необходимо будет поднять из воды. Утилизировать предстоит три разъездных теплохода и один буксир.

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