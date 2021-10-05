Китайский интернет-портал нашел у коронавируса американскую родину

Первоисточником распространения пандемии коронавируса в китайском городе Ухань стала партия лобстеров из американского штата Мэн, утверждает популярный в КНР портал Sina.

Согласно расследованию Sina, одного из самых читаемых порталов Китая, 55 коробок охлажденного лобстера по 823 кг каждая были доставлены в шанхайский аэропорт Пудун 11 ноября 2019 г. Товарная партия разошлась по 26 получателям, включая неназванного продавца на рынке Уханя.

По информации китайского портала, производителем лобстеров является некая компания The Seashell Company из округа Йорк. В статье также упоминается о зарегистрированных случаях пневмонии от использования электронных сигарет в больнице округа Йорк в июле 2019 г.

По информации американской газеты Portland Press Herald, компании The Seashell Company не существует, однако приложенная к расследованию Sina карта указывает на экспортера морепродуктов Maine Coast Shellfish. Президент Maine Coast Shellfish Том Адамс заявил газете, что его компания была, скорее всего, выбрана в очередной попытке Китая избавиться от репутации родины коронавируса.

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