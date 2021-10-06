Промысловый журнал и разрешения на вылов перейдут в электронный формат

Правительство внесло в Госдуму проект закона о переходе на электронный промысловый журнал и электронные разрешения на вылов. При этом планируется оставить промежуточный период, в течение которого можно будет использовать бумажный формат.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» призван создать правовую основу для электронного промыслового журнала и электронных разрешений на добычу.

ЭПЖ уже применяют в рыбной отрасли, но поправки должны закрепить его использование законодательно, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется предусмотреть, что при рыболовстве с использованием судов, оснащенных техническими средствами контроля, нужно вести промысловый журнал в электронной форме. Если задействован флот, не оснащенный ТСК, или суда не используются, будет даваться выбор: вести журнал в электронной форме или на бумажном носителе. Если журнал ведется на бумаге, то разрешение на вылов можно будет получать также на бумажном носителе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 г. - к этому времени должна быть подготовлена подзаконная база.

В течение года - до 1 сентября 2023 г. - будет действовать переходный период, в течение которого допускается оформление разрешений на вылов и ведение промыслового журнала на бумажном носителе.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, на сегодняшний день уже почти 200 судов передают судовые суточные донесения в электронном виде через ЭПЖ.

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