ЕЭК одобрила электронную ветсертификацию

Ввозить и перемещать товары можно будет с использованием электронных ветеринарных сертификатов — такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии.

Совет дополнил Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе союза и на таможенной территории союза. Предусматривается норма об использовании уполномоченными органами стран ЕАЭС ветеринарных сертификатов, оформленных в электронном виде, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

В настоящее время при ввозе и перемещении товаров, подлежащих ветеринарному контролю, выдаются бумажные ветсертификаты. Предполагается, что использование электронных сопроводительных документов повысит эффективность контроля и исключит возможность подделки сертификатов.

Изменения призваны стимулировать уполномоченные органы государств союза выдавать разрешительные документов в электронном виде.

Решение Совета вступит в силу через 180 дней с даты его опубликования на официальном сайте комиссии. Напомним, предусмотреть возможность использования электронных сертификатов Россельхознадзор предложил ЕЭК в 2017 г.

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