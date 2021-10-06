Россия и Норвегия вместе изучают морские биоресурсы

Россия и Норвегия провели совместную ежегодную экосистемную съемку в Баренцевом море. Исследования позволили специалистам собрать данные по всем основным промысловым объектам.

Со стороны России в совместной съемке участвовало научно-исследовательское судно МК-0102 «Вильнюс».

Специалисты стремились максимально охватить акваторию исключительной экономзоны России и открытой части Баренцева моря и получить данные о промысловых объектах, распределении, численности и биомассе зоопланктона, а также об условиях их обитания и загрязнении среды.

Удалось провести все запланированные гидрологические и планктонные станции, выполнить разноглубинные и донные траления, рассказали Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО). Специалисты оценили загрязнение микропластиком, отобрали пробы воды, грунта и гидробионтов.

С августа по конец сентября на борту «Вильнюса» получены данные об условиях среды, кормовой базе, распределении, численности и биомассе всех необходимых промысловых гидробионтов, отметили в пресс-службе. Также были обследованы основные ареалы трески, пикши, мойвы и сайки, характерные для этого времени года.

Собранные данные Полярный филиал ВНИРО использует для оценки состояния запасов, разработки прогнозов и определения объемов вылова в Баренцевом море.

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