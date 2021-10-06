Дальневосточные пограничники пополнили флот двумя кораблями

Во Владивостоке торжественно введены в строй два новых пограничных сторожевых корабля «Находка» и «Невельск». «Сторожевики» будут охранять границы и национальные ресурсы в акваториях Дальнего Востока.

Церемония торжественного поднятия флагов на «Находке» и «Невельске» состоялась в присутствии руководства Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, представителей гражданской власти и кораблестроителей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Защита населения и территориальной целостности страны, богатств и ресурсов края — это важнейшая задача пограничников всех поколений», — напутствовал экипажи начальник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Дмитрий Юдин.

Он отметил, что органы безопасности получили в свое распоряжение современные корабли, обладающие высокими скоростными характеристиками, большой автономностью, повышенной степенью автоматизации, необходимым вооружением. На судах обеспечены комфортные условия несения службы, подчеркнул главный пограничник Приморья.

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