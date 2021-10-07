Камчатка установила сроки открытия лова корюшки и гольцов

Комиссия по оперативному регулированию промысла на Камчатке рассмотрела вопросы организации добычи азиатской зубастой корюшки и гольцов в осенне-зимний период.

В Камчатском крае определены сроки открытия осенне-зимнего лова азиатской зубастой корюшки и гольцов. В Карагинской подзоне добыча разрешена с 15 октября, в Петропавловско-Командорской подзоне — с 1 ноября.

Решение распространяется на промышленное, любительское и традиционное рыболовство. При этом до особого распоряжения краевой комиссии по анадромным предусмотрен запрет на добычу в режиме промышленного и традиционного лова на акватории Авачинской губы, озер Нерпичье, Малое Озеро, Большой Калыгирь, Большое Саранное, Большой Вилюй, Малый Вилюй, бассейнов рек Паратунка, Авача и Большая.

Организаторам любительской рыбалки рекомендовано исключить использование каких-либо орудий лова, кроме удебных, на участках Авачинской губы, озер Нерпичье, Малое Озеро, Большой Калыгирь, бассейнов рек Паратунка и Авача.

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