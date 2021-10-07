Ученые предсказали дополнительные потери рыболовства из-за аномалий

Морские тепловые волны усилят ущерб для мирового рыболовства из-за глобального потепления — к такому выводу пришла группа канадских ученых. По их мнению, из-за волн максимальный потенциал вылова дополнительно снизится на 6%.

Свои оценки группа ученых из Института океанов и рыболовства Университета Британской Колумбии опубликовала в журнале Science Advances, сообщает корреспондент Fishnews. Авторы отмечают, что на фоне общих климатических изменений за последние два десятилетия во всех океанских бассейнах имели место экстремальные температурные явления, оказавшие пагубное воздействие на морское биоразнообразие.

Специалисты указывают, что до настоящего времени глобальное воздействие экстремальных температур (тепловых волн) на рыбные запасы и рыбный промысел не оценено. Свои прогнозы авторы основывают на интегрированной модели взаимодействия климата, биоразнообразия, рыболовства и экономики. Согласно выводам ученых, в среднем в экономзонах рыбодобывающих государств в случае ежегодного появления экстремальных тепловых волн биомасса 77% промысловых водных биоресурсов уменьшится. Что повлечет снижение максимального потенциала вылова на 6%. Это станет дополнительной проблемой для промысла, помимо других последствий климатических изменений.

Чистое негативное воздействие тепловых волн на рыбные запасы, по прогнозам, приведет к потере доходов от рыболовства в большинстве прибрежных стран. Предполагается, что это повлечет социальные потрясения, особенно в уязвимых к изменению климата районах.

Ученые пришли к выводу, что некоторые регионы пострадают больше других – это исключительные экономические зоны стран Южной и Юго-Восточной Азии, островов Тихого океана, а также некоторых частей Западной Африки. Меньше всего эти события, как ожидается, затронут северные части Атлантического и Тихого океанов.

Авторы исследования подчеркивают необходимость быстрой адаптации к экстремальным температурам. В том числе выработки стратегий по устойчивому управлению рыболовством с возможным снижением квот, а в отдельных случаях и временным запретом вылова.

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