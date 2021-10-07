Кубанское прибрежье предлагают под аквакультуру

Три рыбоводных участка у побережья Краснодарского края выставлены на аукцион. Заявки от желающих задействовать акватории в работе будут приниматься до 8 ноября.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков площадью 30 га расположен в Цемесской бухте, два других (7166 га и 899 га)— в Ахтанизовском лимане на территории Темрюкского района.

На первом участке предполагается работа в режиме индустриальной аквакультуры, остальные предназначены под пастбищную. Стартовые цены лотов — 374 тыс. рублей, 8,04 млн рублей и 1,01 млн рублей.

Аукцион планируется провести 22 ноября в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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