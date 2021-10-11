Рыбакам предлагают участки на водохранилищах Камы

В Пермском крае объявлен конкурс на 17 рыболовных участков на Камском и Воткинском водохранилищах реки Кама. Заявки принимаются до 9 ноября — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 12 предлагаемых акваторий расположены на Камском водохранилище, остальные пять — на Воткинском. Площадь РЛУ — от 180 га до 2748 га.

На всех участках предусмотрен промысел судака, щуки, леща, сома, тюльки, плотвы, карася, жереха, язя, чехони, синца, густеры, белоглазки, голавля, уклейки, линя, окуня, ерша и налима.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок (стартовые цены — от 27 тыс. до 419 тыс. рублей). Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года. Участки предоставляются на срок до 31 декабря 2033 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews